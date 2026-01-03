

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "L’attacco di Trump contro il Venezuela è un precedente pericoloso e deplorevole. Il regime di Maduro è brutale e per questo abbiamo sempre sostenuto l’opposizione venezuelana. Oggi il sistema di regole internazionali che ha finora evitato guerre su scala globale è ancora più fragile. Quando si afferma la forza dell’aggressione brutale ogni paese del mondo è più esposto”. Così sui social la vicepresidente della commissione Esteri della Camera, Lia Quartapelle.

