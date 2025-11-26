

Bogotà, 26 nov. (Adnkronos) - Mentre l'attività militare statunitense si intensifica nei Caraibi e nel Pacifico, il presidente della Colombia ha affermato che la campagna di pressione dell'amministrazione Trump sul Venezuela mira più ad accedere al petrolio del paese sudamericano che a combattere il traffico di droga. "Il petrolio è al centro della questione", ha dichiarato Gustavo Petro alla Cnn in un'intervista esclusiva, sottolineando che il Venezuela possiede quelle che sono considerate le più grandi riserve di petrolio al mondo.

"Quindi, si tratta di un affare di petrolio. Credo che questa sia la logica di Trump. Non sta pensando alla democratizzazione del Venezuela, né tantomeno al narcotraffico", ha continuato, aggiungendo che il Venezuela non è considerato un grande produttore di droga e che solo una parte relativamente piccola del traffico mondiale di droga passa attraverso il Paese.

