

Oslo, 11 dic. (Adnkronos/Afp) - La vincitrice del premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, ha dichiarato che farà "del suo meglio" per tornare in Venezuela e porre fine alla "tirannia" nel Paese. "Sono venuta a ritirare il premio a nome del popolo venezuelano e lo riporterò in Venezuela al momento opportuno", ha detto ai giornalisti la principale oppositrice del presidente venezuelano Nicolas Maduro mentre lasciava il parlamento norvegese. Machado non ha precisato quando tornerà in Venezuela, ma ha aggiunto che desidera "porre fine a questa tirannia il più presto possibile e avere un Venezuela libero".

L'oppositrice venezuelana ha ribadito che "chiunque viva in Venezuela e voglia dire la verità è in pericolo". Manifestare la propria opposizione al potere del presidente Nicolás Maduro "è molto pericoloso".

