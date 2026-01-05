

Budapest, 5 gen. (Adnkronos) - Le azioni degli Stati Uniti contro il Venezuela sono un'ulteriore prova che l'attuale ordine mondiale è in disordine, ma allo stesso tempo che i contorni di un mondo nuovo sono ancora in via di definizione. Questa opinione è stata espressa dal Primo Ministro ungherese Viktor Orbán, che ha confermato che il suo governo intende perseguire un "percorso di pace e sicurezza".

"Nei primi giorni di quest'anno, abbiamo ricevuto un profondo monito sul fatto che l'ordine mondiale liberale è nel caos", ha detto Orbán, riferendosi all'operazione militare statunitense autorizzata dal presidente Donald Trump per catturare il leader venezuelano Nicolás Maduro. Il capo del governo ha osservato che il ritorno di Trump alla Casa Bianca un anno fa è stato un "colpo fatale" per l'ordine mondiale liberale. "Tuttavia, il nuovo mondo è ancora in divenire. Ci attendono anni ancora più instabili, imprevedibili e pericolosi", ha scritto Orbán su Facebook.

Orban ha osservato che se il suo partito, Fidesz-Unione Civica Ungherese, vincerà le prossime elezioni parlamentari di aprile, l'Ungheria "seguirà la via della pace e della sicurezza". "Non vogliamo mandare i giovani ungheresi al fronte e non vogliamo distruggere il Paese e l'economia ungherese", ha dichiarato il primo ministro, aggiungendo che l'Ungheria "resterà fuori dalla guerra" in Ucraina.

