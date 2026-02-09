

Caracas, 9 feb. (Adnkronos/Afp) - Juan Pablo Guanipa, leader dell'opposizione venezuelana vicino al premio Nobel per la pace Maria Corina Machado, è stato nuovamente arrestato, oggi, a poche ore dopo il suo rilascio dal carcere, su richiesta della procura che ha ritenuto che avesse violato le condizioni poste dopo la sua liberazione avvenuta ieri. "Le misure decise dai tribunali sono subordinate al rigoroso rispetto degli obblighi imposti”, ha spiegato la procura in un comunicato, che chiede alla giustizia che l'ex vicepresidente del Parlamento sia sottoposto “a un regime di detenzione domiciliare”. Uscito dal carcere, Guanipa si era recato in moto davanti a diverse prigioni di Caracas, incontrando i familiari dei prigionieri politici e parlando con la stampa.

La leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace Maria Corina Machado ha dichiarato su X: "Pochi minuti fa, Juan Pablo Guanipa è stato rapito nel quartiere Los Chorros di Caracas. Uomini armati fino ai denti, vestiti in abiti civili, sono arrivati ​​a bordo di quattro veicoli e lo hanno portato via con la forza. Chiediamo il suo rilascio immediato". Guanipa, ex vicepresidente dell'Assemblea nazionale del paese, 61 anni, era stato liberato ieri, un mese dopo che le autorità hanno iniziato a rilasciare i prigionieri politici in seguito alla cattura del deposto leader venezuelano Nicolas Maduro.

