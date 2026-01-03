

Caracas, 3 gen. (Adnkronos/Afp) - “E alla fine di questi attacchi, vinceremo. Viva la patria! Sempre fedeli! Mai traditori”. Lo ha dichiarato alla televisione pubblica il ministro dell'Interno venezuelano Diosdado Cabello, considerato uno degli uomini più potenti del Paese, parlando dopo gli attacchi degli Stati Uniti, che hanno annunciato di aver catturato il presidente Nicolas Maduro. “Non è la prima lotta, non è la prima battaglia. Abbiamo saputo sopravvivere in ogni circostanza”, ha aggiunto Cabello, che voci sui social network davano per morto o arrestato.

