Roma, 12 gen (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la madre di Alberto Trentini per dirle che, dopo aver condiviso la sofferenza e l’attesa sua e di suo marito, condividiamo tutti la loro felicità. Lo si apprende dal Quirinale.
**Venezuela: Mattarella chiama madre Trentini, condividiamo felicità**
12 gennaio, 2026 • 10:22
