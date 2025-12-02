

Washington, 2 dic. (Adnkronos) - Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha dichiarato di non aver visto personalmente alcun sopravvissuto al primo attacco statunitense su una presunta nave adibita al trasporto della droga nel Mar dei Caraibi, dopo che la loro uccisione in un secondo attacco ha scatenato accuse di possibile crimine di guerra.

Hegseth ha dichiarato, durante una riunione di gabinetto insieme al presidente Donald Trump, di aver "osservato quel primo attacco" ma di "non essere rimasto" a causa di un altro incontro. "Personalmente non ho visto sopravvissuti", ha detto, aggiungendo che "la cosa era in fiamme... questa è chiamata 'nebbia di guerra'".

