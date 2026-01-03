

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - La Farnesina, l'Ambasciata d'Italia e il Consolato Generale seguono la situazione a Caracas a seguito delle forti esplosioni avvenute in città questa mattina. Il Ministro Antonio Tajani è informato e ne segue l’evoluzione. Per emergenze o segnalazioni contattare Consolato italiano al numero +584142101699 o l'Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it . Lo scrive su X la Farnesina.

