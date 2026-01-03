

La Paz, 3 gen. (Adnkronos) - L'ex presidente boliviano Evo Morales Ayma ha criticato l'attacco aereo degli Stati Uniti contro Caracas, Miranda e La Guaira nelle prime ore del mattino. "Condanniamo fermamente il bombardamento statunitense del Venezuela. Si tratta di una brutale aggressione imperialista che viola la sua sovranità", ha scritto Morales su X. "Tutta la nostra solidarietà al popolo venezuelano in resistenza. Il Venezuela non è solo!".

