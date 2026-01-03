

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - Sono molti gli utenti dei social media che hanno segnalato diverse esplosioni a Caracas nelle prime ore di stamattina, con gli abitanti di diversi quartieri della capitale venezuelana che hanno preferito lasciare le proprie abitazioni, nelle quali non si sentivano al sicuro, per riversarsi in strada. Altrettanti i video delle esplosioni diffusi su diverse piattaforme. Secondo testimoni, il rumore della detonazione è stato udito in diverse zone della città, nonché all'aeroporto Simón Bolívar di Maiquetía e al porto di La Guaira.

I residenti di quartieri come El Junquito, La Pastora, Macarao, El Hatillo, El Marqués e Los Ruices hanno riferito di aver sentito aerei volare sopra di loro ed esplosioni. Alcune zone della città sono rimaste senza elettricità. Sono state condivise inoltre immagini di cittadini che hanno lasciato i loro appartamenti riversandosi in strada.

