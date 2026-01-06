

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "La Cgil in tutta Italia sta organizzando manifestazioni palesemente pro Maduro. Le dichiarazioni fatte ieri dal segretario Maurizio Landini lasciano francamente allibiti: spiega all’opposizione venezuelana cosa dovrebbe fare e dice che il caudillo è stato eletto dal popolo. Una sinistra, sempre più spinta sul fronte radicale, fa male al Paese”. Lo afferma la deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri, Isabella De Monte

