

Caracas, 14 gen. (Adnkronos) - Il governo venezuelano ad interim ha liberato almeno quattro americani che erano stati imprigionati. Lo ha riferito alla Cnn una fonte vicina alla vicenda. Si tratta del primo rilascio noto di detenuti americani dopo la cacciata di Nicolás Maduro e avviene mentre il governo venezuelano ad interim, guidato da Delcy Rodríguez, ha iniziato a liberare decine di prigionieri politici. "Accogliamo con favore il rilascio degli americani detenuti in Venezuela", ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato. "Si tratta di un passo importante nella giusta direzione da parte delle autorità ad interim".

Secondo un alto funzionario del Dipartimento di Stato, una squadra del Dipartimento di Stato si è recata in Venezuela per contribuire al rilascio. La Cnn aveva precedentemente riferito che almeno cinque americani erano stati arrestati in Venezuela negli ultimi mesi.

