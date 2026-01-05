

Pechino, 5 gen.(Adnkronos) - Il ministero degli Esteri cinese ha ribadito la posizione di Pechino dopo l'attacco degli Stati Uniti al Venezuela e ha chiesto l'immediato rilascio del presidente Nicolas Maduro.

La Cina è seriamente preoccupata per la cattura di Maduro e di sua moglie da parte degli Stati Uniti e sta monitorando attentamente la situazione della sicurezza, ha dichiarato il portavoce del ministero Lin Jian in una conferenza stampa.

La Cina ha mantenuto una comunicazione e una cooperazione positive con il governo venezuelano, ha affermato Lin.

