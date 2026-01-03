Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il rovesciamento di Maduro è una buona notizia per il popolo venezuelano afflitto da una feroce dittatura. Il modo in cui è stato fatto desta però molta preoccupazione. Ci auguriamo che la situazione trovi subito una stabilizzazione con il coinvolgimento dell’opposizione venezuelana". Così il leader di Azione, Carlo Calenda.
Venezuela: Calenda, 'bene rovesciamento Maduro ma preoccupa come è stato fatto'
3 gennaio, 2026 • 11:23
Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il rovesciamento di Maduro è una buona notizia per il popolo venezuelano afflitto da una feroce dittatura. Il modo in cui è stato fatto desta però molta preoccupazione. Ci auguriamo che la situazione trovi subito una stabilizzazione con il coinvolgimento dell’opposizione venezuelana". Così il leader di Azione, Carlo Calenda.