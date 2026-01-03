

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "L’attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è gravissimo ed è un atto di pirateria internazionale. La lotta al narcotraffico è un alibi: domani Trump bombarderà la Cina per il fentanyl? Trump porta il mondo verso una guerra permanente. Il governo Meloni non condanna: due pesi e due misure". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, sul suo profilo Facebook.

