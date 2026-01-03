

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Seguo con apprensione e preoccupazione l’evolversi della situazione in Venezuela. Mai come oggi serve riaffermare il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, così come scritto nella nostra Costituzione". Così Stefano Bonaccini.

"Il regime di Maduro è brutale, violando costantemente i diritti umani: proprio per questo, come Partito Democratico, in questi anni lo abbiamo condannato duramente, sostenendo l’opposizione democratica venezuelana e chiesto con forza la liberazione degli oppositori e dei cooperanti ingiustamente incarcerati, tra cui il nostro connazionale Alberto Trentini".

"L’attacco di Trump rappresenta però una grave violazione del diritto internazionale, l’ennesimo tassello dello smantellamento dell’ordine multilaterale e rischia di creare caos a livello regionale e globale. Il Governo italiano è quello europei siano uniti e attivi nella richiesta di una de-escalation e di una soluzione pacifica della crisi, nel rispetto del diritto internazionale e per il primato della diplomazia".

