

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Non ho mai avuto alcuna simpatia per il regime di Maduro che non rispetta i diritti umani, tiene in carcere dissidenti politici tra cui alcuni Italo-venezuelani e cooperanti come l’italiano Alberto Trentini, ma l’attacco odierno da parte degli Stati Uniti viola gravemente la sovranità territoriale del Venezuela e il diritto internazionale". Lo dichiara Laura Boldrini deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

"L’accusa di sostenere il narcotraffico non può in alcun modo giustificare una tale operazione. Siamo di fronte ad un’altra prova di forza messa in atto dal Presidente Donald Trump che in ogni circostanza critica, anziché il dialogo e la mediazione, usa le armi, creando ulteriori problemi e instabilità. Per questo ci aspettiamo che l'Italia, l'Ue e tutta la comunità internazionale condannino con forza l’attacco al Venezuela".

