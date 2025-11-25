

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - In Veneto Alberto Stefani batte Giovanni Manildo 64,4% a 28,9%: con 36 punti di stacco, quello registrato in Veneto è il divario più marcato di questa tornata elettorale. La Lega è la lista più votata in Regione, e quasi doppia Fratelli d’Italia. E' quanto si legge in una nota di Youtrend.

Con 108mila voti in più delle sue liste, Stefani traina il voto in misura maggiore rispetto a Manildo, il cui “surplus” si ferma a 74mila. La lista più trainata dalle preferenze è però una lista a sostegno di Manildo: si tratta di “Le civiche venete”, che per ogni voto ottenuto ha visto espresse in media 1,01 preferenze per i propri candidati al Consiglio regionale.

Stefani prevale su Manildo in tutte le le province del Veneto. Il vantaggio minore si registra nella Città metropolitana di Venezia, dove stacca Manildo di 'soli' 24 punti.

