Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Da oggi possiamo dire che gli elementi di contraddizione nel governo aumenteranno invece che diminuire, la litigiosità all'interno della maggioranza aumenterà". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7 commentando un'anticipazione delle proiezioni in Veneto che danno la Lega avanti a Fdi.
Veneto: Taruffi, 'Lega avanti a Fdi? Aumenterà litigiosità governo'
24 novembre, 2025 • 15:43
