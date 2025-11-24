Roma, 24 nov. (Adnkronos) - La segretaria del Pd Elly Schlein ha telefonato al candidato del centrosinistra in Veneto, Giovanni Manildo, per complimentarsi per la campagna elettorale e per la crescita sia della coalizione sia del Pd.
**Veneto: Schlein telefona a Manildo, complimenti per crescita coalizione e Pd**
24 novembre, 2025 • 16:43
