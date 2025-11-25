Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "I dati di Venezia che sono una buona premessa per il lavoro che ci aspetta verso un appuntamento elettorale importante che riguarda proprio quella città, perché a Venezia città la nostra coalizione supera quella delle destre". Lo ha detto Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno.
Veneto: Schlein, 'dati Venezia buona premessa per comunali'
25 novembre, 2025 • 17:53
