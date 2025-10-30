

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "I parlamentari non hanno il vincolo di mandato, vuol dire che oggi è possibile farsi eleggere in un partito come fosse un taxi e poi, giunti a destinazione, ottenuto il seggio, si cambia indirizzo. Da noi si va a casa e si perde la poltrona. Vogliamo il vincolo di mandato per i consiglieri eletti con noi in Veneto. Ciascuno dei nostri eletti firmerà una dichiarazione di dipendenza politica vincolante di ogni candidato dai propri elettori, in cui si impegna a non tradire il mandato ricevuto ". Lo afferma Marco Rizzo, candidato alla presidenza della Regione Veneto per Democrazia sovrana e popolare.

