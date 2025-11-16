

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Il Veneto non è un modello: è il campanello d’allarme del Paese”. Lo ha affermato Enzo Maraio, segretario nazionale di ‘Avanti Psi’ in Veneto per sostenere Manildo e la lista del presidente che ha nel contrassegno elettorale il simbolo del partito. “È una destra di potere, la destra dell’autonomia esasperata, dei confini stretti, senza respiro né visione internazionale. È una destra -spiega- che strizza l’occhio ai privati mentre indebolisce la sanità pubblica. Il Veneto non rappresenta un modello: è l’avamposto dei problemi che rischiano di estendersi a tutto il Paese”.

“Il centrosinistra -conclude Maraio- ha il dovere di costruire una alternativa partendo da qui e rilanciando, sintonizzandoli sulla modernità, sui grandi temi della salute e scuola pubblica, dell’unità del Paese, della visione in Europa. Per unire e non dividere”.

