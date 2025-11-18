

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Per noi la sfida della politica, la sfida vera in politica e poi la sfida del governo, è la sfida del mantenere gli impegni, le promesse che fai agli elettori. E 15 anni di governo in Veneto hanno testimoniato che, se si vuole, la politica può fare, può cambiare. La forza del centrodestra alla faccia della sinistra che non lo capisce è che noi vinciamo la sfida della politica del fare, della concretezza, della responsabilità". Così il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, intervenendo a Padova durante il comizio del centrodestra per sostenere la candidatura di Alberto Stefani alle regionali in Veneto

"Non abbiamo paura di dire che quando si è governato c'è bisogno di farsi giudicare dai cittadini. Veniamo dalla campagna della Puglia e lì abbiamo visto un paradosso. La sinistra boccia e ripudia il governo di dieci anni", sottolinea.

A Maurizio Landini "nuovo leader della sinistra, forse a tempo perso leader anche del sindacato della Cgil, che dice che il governo mette in discussione il ruolo dei sindacati", dico "altro che salario minimo" ci vuole "il salario giusto, il diritto a un lavoro, il diritto alla crescita, perché la sfida è la crescita. Non utilizzare i lavoratori per il proprio progetto politico". "Il Veneto è grande terra di accoglienza e di solidarietà. La patria delle associazioni di volontariato, del terzo settore, di coloro che si rimboccano le maniche", conclude.

