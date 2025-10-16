

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Da membro o da esponente della Lega è una scelta sua e del partito quella di" Zaia di "poter essere capolista. Non è la sua lista. Ognuno fa le sue scelte, non possiamo predeterminare le liste degli altri partiti”. Così il ministro degli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, intervenendo a SkyTg24.

