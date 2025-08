Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Pochi giorni fa Occhiuto si è rimesso in campo, crediamo che oggettivamente Roberto ha fatto un grande lavoro, noi lo abbiamo sempre sostenuto in questi quattro anni, siamo convinti che è giusto non bloccare quell'amministrazione e credo che chi ha lavorato bene debba amministrare. Questo vale per Acquaroli e le Marche, vale anche per il Veneto. Abbiamo una grande classe dirigente, credo che possiamo con gli alleati condividere il nostro nome e possiamo riproporre quello che è il grande buon governo che abbiamo fatto fino ad oggi in Veneto". Lo dice il vicesegretario della Lega, Claudio Durigon.

"Sulla 'lista Zaia' -aggiunge- sarà il tavolo nazionale" a decidere. "Noi dobbiamo continuare il programma che abbiamo messo in campo e credo che la Lega con i tanti amministratori, con i tanti dirigenti che ha di militanza e di presenza" darà una "soluzione di continuità. Vedremo insieme come fare, non mi pongo un problema di lista in più, lista in meno. La dirigenza è stata costruita anche da Zaia, credo che sia una dirigenza molto forte proprio in virtù del lavoro che ha fatto Zaia".