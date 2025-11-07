

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “In Regione Veneto dopo quindici anni si chiude un ciclo e si apre una nuova fase. Da un punto di vista amministrativo inizia quindi un mondo diverso, in cui la volontà è quella di dare maggiore centralità alla Politica con la P maiuscola, coinvolgendo i giovani sui temi che più li interessano”. Così il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dei 5 punti programmatici proposti da Azione Universitaria ai candidati regionali svoltasi oggi a Padova. Presenti Giulia Stevanato, esecutivo nazionale Azione Universitaria, Nicolas Chioccini, coordinatore regionale Azione Universitaria e Nicola D'Ambrosio, presidente nazionale Azione Universitaria.

“Fratelli d’Italia si occuperà - prosegue - attraverso i propri referenti, dei tanti temi sollevati oggi, tra questi: alloggi, trasporti e scuola. È un impegno che ci prendiamo per il grande valore che diamo alle iniziative giovanili e in un mondo dove è più facile dire che i giovani non hanno idee, vogliamo dimostrare non solo che le idee ci sono ma che c’è anche chi le sa ascoltare”. “Abbiamo bisogno di una visione che faccia nascere le idee dal basso, perché le idee camminano sulle gambe delle persone. Per questo auspico che si possa lavorare anche a livello legislativo per istituire un tavolo permanente di confronto con i giovani, capace di dare loro voce e rappresentanza”.

“Mi fa davvero piacere essere qui oggi, perché è fondamentale sapere che possiamo contare su strumenti importanti come i movimenti del partito. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, anche attraverso una grande campagna per la partecipazione e il voto, perché in un tempo in cui manca un po’ di rappresentanza, il contributo dei giovani è indispensabile per colmare questo vuoto”, conclude.

