Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Cari veneti, Zaia non c’è più. Oggi votare Lega significa votare Salvini — l’opposto della cultura del lavoro, dell’impegno e della serietà che da sempre vi contraddistingue. Quando sarete nella cabina elettorale, tenetelo a mente". Lo scrive Carlo Calenda sui social.
Veneto: Calenda, 'Zaia non c'è e voto a Lega è voto a Salvini, veneti tenetelo a mente'
6 novembre, 2025 • 19:43
