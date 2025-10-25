

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Il voto al Partito Democratico è oggi un voto di speranza: per un’altra storia e un nuovo orizzonte, per un Veneto che chiede solo di essere rispettato e non occupato. Mentre l’industria soffre la frenata tedesca e i dazi imposti da Trump e le imprese vivono l’incertezza di un mondo dominato dagli autocrati, la destra in Veneto è tutta concentrata sul dopo-Zaia". Così Francesco Boccia, presidente dei senatori per Partito Democratico oggi a Vicenza per alcune iniziative elettorali in sostegno del candidato per il centrosinistra alla Regione Veneto, Giovanni Manildo.

"FdI e Lega si detestano, si sfidano su banche, affitti brevi e rottamazioni, ma non parlano di sanità, scuola o infrastrutture. Se non ci fosse il Pnrr, saremmo in recessione. Il Pd e il centrosinistra unito con Giovanni Manildo rappresentano invece la prospettiva di un Veneto che vuole ripartire dal lavoro, dai servizi e dall’autonomia vera: quella fondata sulla sussidiarietà, stella polare indicata dal Presidente Mattarella e radice della Costituzione. Un’autonomia che rafforza l’unità nazionale e restituisce potere ai cittadini e ai comuni, non ai palazzi regionali. Il Veneto non è una terra da conquistare, ma una terra straordinaria da servire. E il voto al Pd è la scelta di chi vuole tornare a crederci".

