

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Kimbo, iconico marchio napoletano del caffè e ambasciatore dell’autentico espresso italiano nel mondo, è Official Coffee della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Naples. lo scrive l'azienda. La tappa di Cagliari, dal 21 al 24 maggio 2026, rappresenta il primo appuntamento ufficiale della regata ed inaugura la “Road to Naples 2027”. Le gare si svolgeranno nel Golfo degli Angeli e saranno accompagnate da un ricco programma di eventi con accesso gratuito al pubblico. In qualità di Official Coffee, Kimbo porta il suo aroma, il rito e l’eccellenza dell’espresso napoletano nel cuore della competizione, affiancando con la sua energia atleti, team, partner e ospiti lungo tutto il percorso della gara, fino alla Finale prevista per luglio 2027 a Napoli, città ospitante della 38ª edizione. “Questa Preliminary Regatta è solo l’inizio di un percorso che porterà Kimbo ad essere tra i protagonisti del più antico e prestigioso trofeo sportivo velico al mondo. Non vediamo l’ora di poter condividere la nostra energia e la nostra passione con tutti i fan di questa storica competizione. L’America’s Cup è un esempio di continua ricerca dell’eccellenza attraverso l’impegno, la costanza e la qualità, in ogni azione” - commenta Massimiliano Scala, Head of Marketing di Kimbo – “Ed è un particolare onore per noi cominciare questo percorso da Cagliari, non solo per l’opportunità di raccontare ancora una volta al mondo la qualità di Kimbo, ma anche per la possibilità di portare all’attenzione di un pubblico internazionale il gusto del Caffè di Sardegna, quello dello storico brand La Tazza d’Oro, sister company dal 2012”.

In questa prima tappa speciale, infatti, Kimbo saprà esprimere anche il suo legame reale ed imprenditoriale con il territorio sardo valorizzando le miscele di caffè dell’azienda La Tazza d’Oro - Il Caffè di Sardegna dal 1938, proprietaria anche dei brand Caffè Karalis e Adesso Espresso, diffusi in tutta l’isola e nel mondo. Il brand, profondamente legato alla cultura del caffè a Cagliari, è parte del gruppo Kimbo dal 2012, ed è da sempre il caffè più amato e diffuso sull’isola. Kimbo sarà presente con il suo stand all’interno del Race Village, nel nuovo waterfront del porto di Cagliari, tra Molo Ichnusa e Calata Via Roma.





Il servizio bar sarà attivo dal 21 al 24 maggio, dalle 10.00 alle 20:00, non solo per degustare caffè ma anche per partecipare ai giochi interattivi dedicati ai mondi della vela e del caffè e ricevere gadget ufficiali. Per la degustazione sono stati scelti due prodotti premium: Kimbo Antica Miscela 100% Arabica, la prima, storica miscela realizzata dai fondatori nel 1963, e la linea di Specialty Coffee “Sapiente by Kimbo”. Il caffè sarà servito non solo in espresso ma anche con preparazioni alternative pensate apposta per stupire, incantare e sorprendere il parterre della regata. Kimbo avrà un suo punto bar anche al Lazzaretto di Cagliari, una delle principali fan zone ufficiali dell’evento, dotata di maxi-schermi e aree dedicate alle famiglie. Qui sarà proposto uno dei caffè più iconici di Cagliari, La Tazza d’Oro – Miscela d’Oro: un espresso dal gusto morbido ed equilibrato che si unisce a sentori di pan tostato. Kimbo sarà anche nell’area hospitality del Christina O, uno degli yacht più iconici al mondo, lungo 99 metri e capace di ospitare fino a 157 persone, confermando la sua presenza anche nei momenti più esclusivi dell’esperienza America’s Cup.

A supporto della partnership, Kimbo esplode una campagna TV dal 17 al 30 maggio, con lo spot istituzionale arricchito da un codino dedicato all’America’s Cup. Inoltre, sui canali Rai, Kimbo sarà protagonista con un billboard da 4’’ nelle giornate delle regate, ovvero il 22, 23 e 24 maggio. Kimbo, marchio italiano premium presente in oltre 100 paesi del mondo, ha coltivato negli anni una forte presenza nello sport. Nel 2025 ha fornito il caffè nell'area hospitality del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas ed è stato caffè ufficiale dell'ATP1000 National Bank Open di Toronto. Precedentemente l'azienda ha sostenuto il calcio italiano come partner ufficiale di sedici squadre di Serie A e B, tra cui il Napoli. Dal 2026 Kimbo è main sponsor del Napoli Basket.

