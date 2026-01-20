Roma, 20 gen (Adnkronos) - L'aula della Camera ha ricordato Valentino Garavani. "Ambasciatore del genio creativo italiano nel mondo", ha detto il deputato di FdI Fabio Petrella, il primo a prendere la parola. Sono intervenuti i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.
Valentino: l'aula della Camera lo ricorda, 'genio italiano nel mondo'
20 gennaio, 2026 • 14:53
