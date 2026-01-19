

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Con la scomparsa di Valentino perdiamo uno dei più grandi simboli della moda italiana, un maestro di stile che ha portato nel mondo l’eleganza, la creatività e il talento del nostro Paese. Rivolgo un pensiero di sincero cordoglio ai familiari, ai collaboratori che ne hanno condiviso il lungo e straordinario percorso creativo e a chi continuerà a custodirne e valorizzarne l’eredità artistica e culturale". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

