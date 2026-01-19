

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Valentino ha vestito donne di molte generazioni, le ha rese inconfondibili con il suo rosso, con i suoi abiti e accessori sobri e ricercati senza essere vistosi. Eleganza raffinata e inimitabile che ha dato lustro e lavoro alla moda italiana e conquistato il mondo". Lo ha scritto sui social Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

