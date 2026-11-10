

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - È polemica sul libro di storia ‘Trame del tempo 3’, edito da Laterza e adottato in diverse scuole superiori, per alcuni passaggi dedicati al governo guidato da Giorgia Meloni. Il manuale descrive l'esecutivo come legato a una "base dichiaratamente fascista" e definisce le misure adottate in materia di immigrazione "liberticide". Parole che hanno provocato la reazione del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ne chiede il ritiro, appellandosi anche alla reputazione scientifica della casa editrice.

"Un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e rischia di essere funzionale all'indottrinamento degli studenti. Francamente rappresentare questo governo come un governo che deporta gli immigrati mettendoli all'indice, un governo fascista o quant'altro – dice Valditara – penso che non faccia bene a nessuno", sottolinea il ministro.



"Non è accettabile che un ministro o altri decidano cosa deve essere scritto o meno in un testo. Non è una questione di merito, ma di principio. Per i testi diffamatori ci sono i tribunali", replica all'Adnkronos Alessandro Laterza, responsabile della divisione scolastica dell'omonima casa editrice. "Quello che mi domando - afferma Laterza - è perché questa storia rispunti fuori adesso. E' una storia vecchia, a fine giugno 2025 il ministro chiese all'Associazione italiana editori, a cui noi facciamo riferimento, di intervenire su questo testo perché non era gradito. L'Aie rispose che non era sua competenza esercitare forme di controllo o censura e noi a nostra volta chiarimmo che non eravamo disponibili a interventi suggeriti sul testo perché esiste ancora la libertà di pensiero, di espressione e di insegnamento. Nessuno ha mai detto che questo testo sarebbe stato ritirato".

Quanto al ruolo dell'editore, precisa Laterza "noi siamo sempre corresponsabili con l'autore. Ma il nostro stile è rispettare gli autori e non intervenire sui contenuti a meno che non ravvisiamo un profilo di diffamazione. E noi - conclude - non pubblichiamo abitualmente testi diffamatori".



Sulla vicenda è intervenuto anche Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito, che auspica il ritiro del volume. "Il libro scolastico 'Trama del Tempo 3' edito da Laterza è un esempio di come si possa falsificare la storia con lo scopo di ideologizzare i giovani. Sarebbe auspicabile che l’editore ritirasse questo testo che contiene falsità storiche arrivando, tra l’altro, ad accusare FdI di 'attuare misure dichiaratamente liberticide'. Adottare nelle scuole libri faziosi non aiuta i ragazzi e le ragazze a crescere con spirito critico e ingenera falsità storiche che contribuiscono alla loro ideologizzazione".

Dura anche la presa di posizione di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, che definisce "di una gravità inaccettabile" il passaggio del manuale dedicato all'esecutivo. "Ricostruzioni storiche delegittimanti, bugie sull’operato dell’esecutivo e accuse infami di 'deportazione'. Pur rispettando la libertà di espressione, già lo scorso anno avevamo sollevato - insieme al Giornale e anche con un intervento del Ministro Valditara - queste criticità. Il manuale, tuttavia, continua a essere in vendita e adottato in molte scuole d’Italia". Il deputato di FdI sostiene che Giorgia Meloni meriti di essere ricordata nei libri di storia per il suo ruolo istituzionale: "È vero, Giorgia Meloni merita di essere inserita nei manuali di storia: come prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio e per rappresentare il Governo più duraturo della storia della Repubblica italiana. Il resto sono illazioni e opinioni mistificatorie che non possono appartenere a questo tipo di pubblicazioni didattiche".

Anche la deputata di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio, componente della Commissione Cultura, chiede il ritiro del volume. "Che la scuola, con molti dei suoi libri di testo, fosse un feudo della sinistra ce ne eravamo accorti da tempo. Che si arrivasse a falsificare la storia per gettare discredito sul governo Meloni è davvero troppo. Esiste un limite anche alle bugie e alle provocazioni e questo testo di storia lo supera". Di Maggio contesta anche l'impatto che simili contenuti potrebbero avere sulla formazione degli studenti: "L’ideologia che lo pervade, in menti giovani che si stanno formando, porta gli studenti a conclusioni sbagliate e impedisce loro di esercitare un corretto dovere di critica e approfondimento perché nasce da un presupposto sbagliato, quello che il governo Meloni sia fascista e che promuova 'leggi liberticide'. Io penso che questo testo vada immediatamente ritirato da tutte le scuole".

Sulla controversia interviene anche Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, che esprime perplessità sui contenuti del manuale. "Non ho notizia che questo testo sia stato adottato da scuole del Lazio ma se questo è il contenuto trovo che sia inadeguato e inopportuno soprattutto in ambito scolastico. Non so come si possa essere arrivati a tanto, mi auguro che poche scuole lo abbiano adottato e spero che venga ritirato dal giro didattico", dichiara all'Adnkronos.

Infine, Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Cultura e Istruzione alla Camera, critica duramente i contenuti del volume, soffermandosi in particolare su un passaggio di pagina 666. "Quanto riportato nel libro di storia Trame del tempo 3, edito da Laterza, rivolte alle scuole superiori, lascia davvero sgomenti. Arrivando fino ai giorni d’oggi, il manuale di storia a pagina 666, con una diavoleria tipica della sinistra, descrive il governo Meloni come l’erede del regime mussoliniano, con una 'base dichiaratamente fascista', e promotore di 'misure dichiaratamente liberticide', come 'la guerra ai migranti' tramite 'piani di deportazione'. Sono affermazioni deliranti e menzognere: fa orrore che nel tempio della cultura e del pensiero critico come dovrebbe essere la scuola vengano adottati libri del genere".

