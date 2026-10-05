

Milano, 5 ott. (Adnkronos Salute) - Sono quasi 1,8 milioni i bambini e i ragazzi italiani non vaccinati o vaccinati in maniera incompleta contro il meningococco B. Lo calcola un'elaborazione della Società italiana di pediatria (Sip), che ha incrociato i dati Istat sulle coorti di nascita dal 2014 al 2022 con quelli del ministero della Salute sulle coperture vaccinali a 24 mesi attualmente disponibili. "Complessivamente, i soggetti non adeguatamente protetti risultano essere 1.780.545", riferisce la Sip. Nella Giornata mondiale della meningite in calendario oggi, 5 ottobre, i pediatri lanciano un appello: "È fondamentale recuperare chi non ha completato la vaccinazione e ridurre le disomogeneità territoriali". Il presidente della Sip, Rino Agostiani, sottolinea che "quasi 1,8 milioni di bambini e ragazzi non vaccinati o vaccinati in maniera incompleta rappresentano un bacino molto ampio sul quale possiamo ancora intervenire. È importante verificare lo stato vaccinale dei propri figli e recuperare le dosi mancanti", esorta, perché "la meningite meningococcica può avere un decorso molto rapido e conseguenze estremamente gravi". Fino alla morte.

La meningite meningococcica - spiega la Società italiana di pediatria - è un'infiammazione delle membrane che avvolgono cervello e midollo spinale provocata dal meningococco Neisseria meningitidis. Il batterio si trasmette attraverso saliva e secrezioni respiratorie nei contatti ravvicinati. Molte persone possono essere portatrici senza sviluppare la malattia, ma in alcuni casi il meningococco può provocare una patologia invasiva, che può manifestarsi come meningite e/o sepsi. Il decorso può essere molto rapido: anche quando la malattia viene riconosciuta e trattata tempestivamente, nei casi più gravi può portare alla morte nell'arco di 24-48 ore. La meningite meningococcica può essere fatale nel 5-10% dei casi e causare conseguenze gravi nel 10-20% dei sopravvissuti, tra cui deficit neurologici, perdita dell’udito, cecità e altre disabilità permanenti.

Il vigente Piano nazionale di prevenzione vaccinale prevede l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione contro il meningococco B in età pediatrica a partire dal compimento dei 3 mesi di vita, ricorda la Sip. Per i pediatri "è però necessario rafforzare i recuperi vaccinali, perché resta ancora un numero molto elevato di bambini e ragazzi non vaccinati o con un ciclo incompleto. Un'attenzione particolare va riservata agli adolescenti, che per la maggiore intensità dei contatti sociali rappresentano, dopo i bambini nei primi anni di vita, la seconda fascia d'età a maggior rischio di contrarre la meningite da meningococco B". Eppure, "proprio in questa fascia d'età l'offerta vaccinale resta disomogenea tra le Regioni - rimarca Rocco Russo, coordinatore del Tavolo tecnico Vaccinazioni della Sip - Esistono realtà regionali che vaccinano soltanto gli adolescenti mai vaccinati, altre che includono anche quelli vaccinati in età pediatrica e altre ancora che non prevedono alcuna vaccinazione. È importante arrivare a un'offerta uniforme su tutto il territorio nazionale, garantendo prioritariamente un’adeguata protezione ai soggetti mai vaccinati".

Non c'è un solo meningococco, precisano i pediatri. "Esistono diversi sierogruppi di Neisseria meningitidis. Oltre al B, tra quelli maggiormente responsabili della malattia vi sono A, C, W-135 e Y. Per questi 4 sierogruppi è disponibile un vaccino quadrivalente MenACWY: il vigente Piano nazionale di prevenzione vaccinale ne prevede una dose a partire dal compimento del 12esimo anno di vita, sia per gli adolescenti mai vaccinati in precedenza sia per quelli già immunizzati nell'infanzia con MenC. La protezione contro la malattia meningococcica - conclude la Sip - si articola quindi in momenti diversi dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo le specifiche strategie preventive previste".

