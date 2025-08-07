PHOTO





Washington, 6 ago. (Adnkronos Salute) - Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., ha annullato quasi 500 milioni di dollari di sovvenzioni e contratti per lo sviluppo di vaccini a mRna. A renderlo noto è stato oggi lo stesso Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, che a maggio aveva già revocato un contratto da quasi 600 milioni di dollari alla casa farmaceutica Moderna per lo sviluppo di un vaccino contro l'influenza aviaria. Secondo Kennedy, "come ci ha dimostrato la pandemia, i vaccini a mRna non sono efficaci contro i virus che infettano le vie respiratorie superiori".

"Rilasciando questa affermazione totalmente errata, il segretario sta dimostrando il suo impegno nel perseguire il suo obiettivo di lunga data di seminare dubbi su tutti i vaccini", lo ha contrastato Jennifer Nuzzo, direttrice del Pandemic Center presso la Brown University School of Public Health, citata dal 'New York Times'. "Se non avessimo utilizzato questi vaccini salvavita a mRna per proteggere dalle malattie gravi, avremmo avuto milioni di morti in più per Covid", ha precisato.

Il Dipartimento della Salute ha annunciato che favorirà altri tipi di vaccini rispetto a quelli a mRna, come i vaccini a cellule intere.

