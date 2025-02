PHOTO





Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - "La vaccinazione in età adulta e avanzata rappresenta una strategia di sanità pubblica fondamentale per il singolo e per la comunità, anche alla luce del trend demografico del nostro Paese. Ci sono vari studi che ci dicono che 1 euro investito in vaccinazione ne produce 19 in risparmi per cure e ricoveri. Questo vale per le vaccinazioni dell'infanzia - nel 2024 abbiamo avuto una recrudescenza di morbillo in Italia, con circa mille casi che dimostrano come è importante mantenere alta l'attenzione e le coperture vaccinali - e a maggior ragione vale per le vaccinazioni dell'anziano". Lo ha detto Enrico Di Rosa, direttore Servizio Igiene e sanità pubblica Asl Roma 1 e presidente della Società italiana d'igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), intervenendo all'incontro organizzato oggi a Roma da Gsk in occasione della Settimana della prevenzione dal Fuoco di Sant'Antonio, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo.

"Sappiamo che la vaccinazione antinfluenzale in primo luogo, ma anche l'anti-pneumococcica, anti-difterite, anti-tetano e pertosse e la vaccinazione contro l'Herpes zoster, fatte nella popolazione anziana o nella popolazione in condizioni di rischio, comporta una forte riduzione della patologia. Quindi un guadagno di salute - sottolinea Di Rosa - ma anche una forte riduzione delle conseguenze sanitarie, ovvero ricoveri, accesso alle cure, consumo di antibiotici. Sono tutti ritorni positivi che ci fanno considerare come la spesa nelle vaccinazioni sia il migliore investimento possibile dal punto di vista non solo della salute, ma anche economico".

"In quest'ottica, la vaccinazione contro l'Herpes zoster è una soluzione per fare fronte in modo equo ai bisogni medici della comunità e della popolazione per continuare ad essere attiva e produttiva", aggiunge.

Avere "un episodio" di Herpes zoster espone "al rischio di recidiva, ma il vaccino protegge anche da questa probabilità. Ovviamente bisogna aspettare un po', c'è l'indicazione che al massimo 3 mesi dopo aver sviluppato la malattia occorre fare la vaccinazione". L'Herpes zoster, meglio noto come Fuoco di Sant'Antonio, è una patologia "invalidante con un numero di casi piuttosto elevato. Ogni anno registriamo circa 200mila nuove diagnosi di Herpes zoster - spiega Di Rosa - soprattutto in soggetti over 65 con difese immunitarie basse nei quali sviluppa una infezione con eruzione cutanea molto forte, quindi parliamo di una patologia pienamente devastante dal punto di vista della qualità della vita".

"Noi da anni disponiamo di armi molto efficaci, ovvero i vaccini che il Ssn rimborsa per gli over 65. Bisogna quindi aumentare la consapevolezza nelle persone affinché accedano alla vaccinazione che riduce drasticamente la possibilità che la malattia si sviluppi e, soprattutto, riduce moltissimo la probabilità di andare incontro alle conseguenze causate dal virus. Anziani, fragili, immunodepressi, pazienti oncologici, malati cronici devono contattare il proprio medico oppure i servizi vaccinali della Asl per sottoporsi alla vaccinazione anti zoster", conclude.