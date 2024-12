PHOTO





Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - “Secondo lo studio Hta”, Health technology asessment, “oggi, in base alle evidenze scientifiche che abbiamo analizzato” il vaccino per il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è “una tecnologia efficace per almeno 3 stagioni consecutive. È un vaccino efficace e sicuro che protegge il singolo e protegge la comunità. È sulla base delle protezioni di tutti e sulle evidenze che abbiamo a disposizione che ci auguriamo che i nostri decisori possano prendere le decisioni giuste in ambito di protezione della collettività. L'Rsv non è un problema solo pediatrico ma anche degli adulti a rischio e degli anziani”. Lo ha detto Annalisa Calabrò, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in occasione della conferenza stampa, organizzata a Roma da Gsk, sul virus respiratorio sinciziale per il quale è disponibile il primo vaccino specifico per gli adulti.