

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Walter Verini e Andrea De Maria del Pd hanno promosso insieme a Marco Pellegrini di M5S, Ilaria Cucchi di Avs, Marco Lombardo di Azione e Ivan Scalfarotto di Iv una conferenza stampa alla Camera "raccogliendo l'appello dell'Associazione Familiari delle vittime di Ustica". Una conferenza stampa, a ridosso della decisione del Gip che potrebbe archiviare le indagini, per chiedere l'impegno del governo nella ricerca della verità.

"Le indagini -spiega Daria Bonfietti, presidente dell'associazione vittime - si sono concluse con la richiesta di archiviazione e questo a noi, non va bene. Purtroppo la magistratura confessa che non riesce a determinare chi siano stati gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in un contesto di guerra aerea in tempo di pace. E allora se non ci riesce la magistratura, la forza deve essere data dalla politica: se verrà ammessa l'archiviazione mercoledì" questa vicenda "non si può concludere in questo modo, con la mancanza della verità. Credo che la Repubblica non se lo voglia e non se lo possa permettere".

Aggiunge il dem De Maria: "Io credo che questa battaglia sia fondamentale per due ragioni. La prima che abbiamo un dovere morale per fare giustizia su quello che è accaduto. La seconda è che abbiamo una responsabilità verso il Paese: quel giorno vi fu una battaglia aerea sui cieli del nostro Paese e vi fu quindi una gravissima violazione della sovranità del nostro Paese. Serve un'azione diplomatica verso Francia e Usa perchè forniscano le informazioni in loro possesso al governo italiano su quello che è accaduto sui cieli di Ustica e questo impegno spetta al nostro governo. Non c'è volontà di polemica politica ma la richiesta di verità e giustizia che accumuna tutte le istituzioni".

