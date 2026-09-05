

Washington, 5 set (Adnkronos) - Circa 50 membri dello stato maggiore congiunto delle forze armate statunitensi sono stati sottoposti al test del poligrafo in relazione ad alcune fughe di notizie sulle scorte nazionali di armamenti, scrive il New York times citando alcuni funzionari.

Il presidente Trump era furioso per il caso dei 'leaks' sulle armi Usa e solo un ristretto gruppo di persone aveva accesso ai dettagli riservati sulle munizioni, spiega invece la Cbs sottolineando anche che il test del poligrafo (la macchina della verità) rientra nella prassi abituale per gli alti funzionari militari e civili, ma il numero elevato di persone sottoposte all'esame in questo caso è da considerare un evento estremamente raro.



