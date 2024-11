Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "La vittoria di Trump impone all’Europa di diventare finalmente adulta: costruzione della difesa comune, superamento del principio di unanimità, una sempre maggiore integrazione sulle politiche fiscali ed economiche. E, come mi auguro, nessun cedimento o rinuncia sulla transizione ecologica". Lo afferma la capogruppo delle Autonomie al Senato, Julia Unterberger.

“Se Trump continuerà a essere quello di sempre -aggiunge- c’è ben poco di cui sperare: gradualmente l’Ucraina sarà lasciata al suo destino, verranno imposti dazi alle importazioni, andrà in soffitta qualunque impegno americano nel contrasto alla crisi climatica, verranno colpiti i diritti civili e quelli delle donne. Per l’Europa è davvero l’ultima chiamata: o impara finalmente a fare da sola o sarà l’agnello sacrificale di questo disegno".