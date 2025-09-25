

Roma, 25 set (Adnkronos) - "Nella politica estera l'obiettivo di Trump è mettersi d'accordo con gli altri due comandanti non democratici del mondo, passo per passo, e chi viene condannato e messo alla berlina sono proprio i valori europei. Il discorso dell'altro ieri all'Onu è una roba da matti, mina a fondo i valori universalistici". Lo ha detto Romano Prodi nel suo intervento all'incontro 'Esiste ancora l'Occidente' alla sala Matteotti della Camera.

"I valori che dà l'America oggi è difficile farli convivere con l'universalismo politico e teorico con cui sono cresciuto. Con Trump c'è una rottura nel discorso universalistico, una profondissima rottura nel discorso universalistico che è la base fondamentale dell'occidente", ha spiegato l'ex premier e presidente della Commissione Ue.

"I valori si sono profondamente separati e siamo in una fase avanzata di questa separazione. E' una angoscia che io ho, che questo avviene dopo pochi decenni dalla caduta del'Urss quando il valore universalistico era comune a destra, sinistra e centro. Pezzo per pezzo ho assistito nella mia vita a una demonizzazione di questi valori e a sostituirli con i valori della forza. Trump pone questo problema, dice voi non valete niente e quindi tacete", ha proseguito Prodi chiarendo: "L'alleanza dell'Occidente oggi non esiste, è veramente a rischio. Ma dobbiamo tentare di ricostruirla mettendo insieme le sue strutture operative".



