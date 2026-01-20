

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Donald Trump ha espresso più volte il suo cordoglio per la morte di Renee Good, uccisa a colpi di arma da fuoco da un funzionario federale dell'immigrazione a Minneapolis due settimane fa. "È una situazione difficile", ha detto in conferenza stampa alla Casa Bianca. "È davvero triste". Il presidente degli Stati Uniti ha ammesso di essersi sentito "malissimo" quando ha scoperto che il padre della Good era un "fan di Trump". E ha aggiunto che a volte l'Ice "commette errori" e "si comporta in modo troppo duro con le persone".

