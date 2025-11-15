

Washington, 15 nov. (Adnkronos/Afp) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di stare valutando la possibilità di accettare la vendita di caccia F-35 all'Arabia Saudita. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, ha detto "Vogliono comprarne molti. Ci sto pensando". Inoltre, ha ribadito la speranza che l'Arabia Saudita aderisca agli Accordi di Abramo e normalizzi le relazioni con Israele.



