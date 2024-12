Washington, 4 dic. (Adnkronos) - Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver scelto Adam Boehler come suo inviato speciale presidenziale per la gestione degli ostaggi. "Adam ha lavorato per me come capo negoziatore nel team per gli Accordi di Abramo - ha scritto il tycoon su Truth - Ha negoziato con alcune delle persone più dure del mondo, compresi i talebani, ma Adam sa che nessuno è più duro degli Stati Uniti d'America, almeno quando il presidente Trump ne è il leader. Adam lavorerà instancabilmente per riportare a casa i nostri grandi cittadini americani".