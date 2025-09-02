

Washington, 2 set. (Adnkronos) - "Il quartier generale dello Us Space Command si sposterà in Alabama". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. L'Usspacecom è il comando congiunto delle forze armate statunitensi, responsabile delle operazioni e della difesa dello spazio terrestre, e ha base presso la Peterson Air Force Base a Colorado Springs, in Colorado.

Lo Us Space Command si trasferirà dal Colorado al Redstone Arsenal di Huntsville, in Alabama. Redstone Arsenal ospita già una presenza militare significativa e si prevede che svolgerà un ruolo centrale nel desiderio di Trump di un programma di difesa missilistica denominato Golden Dome.

