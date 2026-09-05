

Washington, 5 set (Adnkronos) - "Ottime notizie! La nostra economia prospera ha aggiunto 162mila posti di lavoro ad agosto", mentre "la sola Coppa del Mondo Fifa ha generato più di 18 miliardi di dollari per la nostra economia e ha sostenuto più di 160.000 posti di lavoro!". Lo scrive Donald Trump su Truth.

