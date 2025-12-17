

Washington, 17 dic. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che ordinerà un blocco "totale e completo" di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela. In un post su Truth Social, ha affermato che il governo del leader venezuelano Nicolás Maduro è stato designato come organizzazione terroristica straniera e lo ha accusato di furto di beni statunitensi, nonché di "terrorismo, traffico di droga e tratta di esseri umani".

"Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande Armata mai radunata nella storia del Sud America", ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma social. "Diventerà sempre più grande, e lo shock per loro sarà mai visto prima... oggi ordino un blocco totale e completo di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela".



