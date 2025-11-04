

Washington, 4 nov. (Adnkronos/Afp) - Zohran Mamdani "odia gli ebrei" e questi ultimi non dovrebbero votarlo. Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando del candidato del Partito Democratico che potrebbe diventare il primo sindaco musulmano di New York. "Qualsiasi ebreo voti per Zohran Mamdani, un dichiarato e comprovato odiatore degli ebrei, è una persona stupida!!!", ha scritto il presidente repubblicano sulla sua piattaforma social.

